أسعار العملات في بنوك مصر السبت 27-6-2020

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم، والتي تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التي تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التي دشنها البنك المركزي المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.

وتستعرض “المال” فى التقرير التالي أسعار العملات في عدد من كبرى البنوك المصرية.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى، كما بلغ سعر اليورو 18.10 جنيه للشراء، 18.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.06 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.41 جنيه للشراء، 52.75 جنيه للبيع لدى البنك المركزي، وبلغ سعر الريال السعودي 4.29 جنيه للشراء، 4.32 للبيع. ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.99 جنيه للشراء، 18.24 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك 19.88 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.99 جنيه للشراء، 18.24 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 19.88 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك “إتش إس بى سى”

سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع ببنك “hsbc”، كما بلغ اليورو 18.20 جنيه 18.37 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.08 جنيه 20.39 جنيه للشراء والبيع ، وسجل الريال السعودي 4.30 جنيه 4.33 جنيه للشراء والبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.39 جنيه و 4.42 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء 16.23 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء، 18.26 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.19 جنيه للشراء 20.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.19 للشراء 4.33 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء 4.41 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.01 للشراء، 18.26 للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.91 جنيه للشراء 20.21 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50 جنيها للشراء 52.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.22 للشراء، 4.32 -للبيع.