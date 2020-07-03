أسعار العملات في بنوك مصر الجمعة 3-7-2020

تستعرض “المال” فى التقرير التالي أسعار العملات في عدد من كبرى البنوك المصرية. والتي تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى، كما بلغ سعر اليورو 18.10 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.06 جنيه للشراء، و20.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.41 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع لدى البنك المركزي، وبلغ سعر الريال السعودي 4.29 جنيه للشراء، و4.32 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.99 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك 19.88 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.99 جنيه للشراء، 18.24 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 19.88 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك “إتش إس بى سى”

سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع ببنك “hsbc”، كما بلغ اليورو 18.20 جنيه 18.37 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.08 جنيه 20.39 جنيه للشراء والبيع.

وسجل الريال السعودي 4.30 جنيه 4.33 جنيه للشراء والبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.39 جنيه و 4.42 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء 16.23 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء، 18.26 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.19 جنيه للشراء 20.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.19 للشراء 4.33 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء 4.41 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء، 18.26 للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.91 جنيه للشراء 20.21 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 50 جنيها للشراء 52.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.22 للشراء، 4.32 -للبيع.