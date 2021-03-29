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أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الإثنين 29-3-2021

سجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء داخل بنكي الأهلي ومصر
فاطمه امام 11:29 ص, الأثنين, 29 مارس 21 11:29 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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استقرت أسعار صرف العملات العربية في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 29 مارس 2021، بشكل نسبي بالبنوك وشركات الصرافة، وتراجع كل من اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي وفقا لآخر التحديثات على شاشات التدوال اللحظية داخل شبكة الفروق بالمصارف.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك العربي الأفريقي الدولي وكريدي أجريكول، بمستهل تعاملات اليوم .1570 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، وتراجعت العملة الأمريكية الخضراء أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم 3 قروش عن تعاملات الخميس الماضي داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق بنك مصر، ليصل إلى مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

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العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سعر اليورو في البنوك المصرية

وأكثر من 8 قروش يسجلها الأوروبي تراجعا داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية من حيث الأصول البنك الأهلي المصري، ليصل إلى مستوى 18.43 جنيه للشراء، و 18.61 جنيه للشراء.

وعلى صعيد البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية يعرض بنك كريدي أجريكول، السعر عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، ويتيح سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي في بداية تعاملات اليوم، 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعلى صعيد مستوى صرف العملة الإنجليزية أظهرت أحدث مؤشرات التداول داخل بنك الكويت الوطني، وصول سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 21.42 جنيه للشراء، و21.65 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني داخل أكبر مصرف حكومي يعمل بالسوق البنك الأهلي في بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 21.51 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقرت العملة السعودية على نفس مسار العملة الأمريكية، حيث سعر صرف الريال السعودي، في بداية تعاملات اليوم ، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

ويقدم بنك البركة أعلى مستوى للعملة السعودية مقابل نظيرتها المصرية داخل سوق الصرف بالبنوك العاملة في مصر عند 4.09 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ويقدم أكبر مصرفين يعملان بالسوق المصرية الأهلي المصري ومصر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

وجاء أعلى مستوى لصرف الدرهم الإماراتي داخل السوق المصرية ببنك مصر إيران عند مستوى 4.21 جنيه للشراء، 4.31 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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