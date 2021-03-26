أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-3-2021

استقر سعر صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، في سوق العملات المصرية بالبنوك شركات الصرافة، وفقا لأخر التحديثات على شاشات التدوال اللحظية داخل شبكة الفروق بالمصارف، نتيجة للعطلة البنوك الأسبوعية في يومي الجمعة والسبت.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي بمصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، عند أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم عند 15.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و 18.67 جنيه للشراء، وعرض بنك كريدي أجريكول، السعر عند 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

ووصلت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي ، في بداية تعاملات اليوم، 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، عند 21.53 جنيه، وفي أكبر مصرف حكومي بالبنك الأهلي المصري، بمستهل تعاملات اليوم، عند مستوى 21.45 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أقل فيمة للجنيه الاسترليني في البنوك 21.42 جنيه للشراء، داخل بنك مصر إيران.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى مستوى العملات العربية .. بلغ سعر صرف الريال السعودي، في بداية تعاملات اليوم الخميس، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.21 للبيع.

وعلى صعيد المستوى الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية يقدم بنك المصرف المتحد السعر عند 4.05 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

يعرض أكبر بنك حكومي في السوق البنك الاهلي المصري- سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.30 للبيع.

وعن أدني مستوى للدرهم الإماراتي في السوق المصرية داخل بنك مصر إيران عند مستوى 4.19 جنيه للشراء