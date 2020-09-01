أسعار العملات عالميا اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولات صباح اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأمريكي الذي سجل انخفاضا حادا في إطار السياسات الجديدة التي كشف عنها الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات منخفضة قياسية في المستقبل القريب.

واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8347 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.7300 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7452 أمام الدولار بحلول الساعة 10:41 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري 0.9022 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3521 بحلول الساعة 10:40 بتوقيت شرق أوروبا، بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4775 بحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

ووصل سعر الدولار الكندي إلى 1.2995 بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، والكرونة النرويجية إلى 8.6758 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.8237 بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات أمام الجنيه

شهدت أسعار العملات، اليوم الثلاثاء، في مصر، استقرارًا ملحوظًا، مع بدء التعاملات الصباحية، وسط توترات يشهدها العالم الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وجاءت أسعار العملات بحسب البنك الأهلي المصري كما يلى:

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم

18.88 جنيه للشراء، 19.09 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الإسترلينى

21.13 جنيه للشراء، 21.35 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى

4.12 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى

49.39 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الجنيه المصري نجح بالفعل في تحقيق تقدم كبير، خلال الفترة الماضية، ما يؤكد قوة البرنامج الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة.