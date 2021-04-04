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أسعار العملات تنهي تداولات اليوم الأحد 4-4-2021 على استقرار

بلوم يقدم أدني مستوى لليورو في مصر
فاطمه امام 7:39 م, الأحد, 4 أبريل 21 7:39 م, الأحد, 4 أبريل 21

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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الأحد 4 إبريل 2021؛ في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت تقرير المال استقرار اسعار صرف الدولار الأمريكي في نهاية التداولات، ليصل في بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء.

وفيما يخص البنوك الحكومية الكبار الأهلي المصري ومصر قدمت سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء،وحققت أسعار صرف العملة الأمريكية، أمام الجنيه، لدى البنك الكويت الوطني ، مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

يعرض بنوك الكويت الوطني وبلوم، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.34 جنيه للشراء، وتداول البنك الأهلي المصري، سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.38 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

وانهي متوسط سعر صرف اليورو في البنوك المصرية تعاملات الأمس، والمعلن من قِبل البنك المركزي، عند 18.406 جنيه للشراء، 18.525 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

ويستعرض بنك مصر إيران ( ميد بنك) أدنى مستوى له عند 21.47 جنيه للشراء، وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 21.50 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.

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وبلغ أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.55 جنيه،سعر الجنيه في بنك HSBC، عند 21.53 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى مستوى العملة السعودية تواصل استقرارها داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 للبيع،ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفيما يخص المستوى الأدنى للعملة السعودي داخل السوق المصرية، وبلغ الريال السعودي المستوى الأفل له في السوق المصرية، 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى مستوى للدرهم الإماراتي في السوق المصرية عند 4.26 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني.

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ويعرض المصرف المتحد أدنى مستوى لسعر شراء الدرهم 4.18 جنيه للشراء. واستقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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