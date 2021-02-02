أسعار العملات تغلق متباينة اليوم الثلاثاء 2-2-2021

اختتمت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه التعاملات في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، متباينة؛ واستقر الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، حين شهد اليورو، والجنيه الإسترليني تراجعًا.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية، فى ختام تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في ختام التعاملات، ليبلغ سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية، 15.68 جنيه للشراء، لدى 24 بنكًا عاملًا في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار أدنى مستوى له أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر والمصرف العربي الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وتداول سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء سعر 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، اختتم متوسط سعر الدولار التعاملات، عند مستوى 15.677 جنيه للشراء، و15.777 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي بجانب المصرف العربي الدولي، سعر العملة الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة 18.83 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

وتداول بنك كريدي أجريكول، سعر اليورو عند مستوى 18.91 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

وعرض بنك التعمير والإسكان أعلى سعر العملة الأوروبية الموحدة في السوق المصرية عند 18.97 جنيه للشراء.

وسجل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية، والمعلن من قبل البنك المركزي، 18.87 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري أعلى سعر شراء عند 21.47 جنيه لدى بنك الاستثمار العربي، بينما بلغ أدنى مستوى له 21.30 جنيه لدى بنك البركة.

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.39 جنيه للشراء و21.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ختام التعاملات 21.42 جنيه للشراء و21.63 جنيه للبيع لدى بنك HSBC.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم نحو 21.42 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات الثلاثاء، ليسجل في البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك بالسوق المصرية من حيث الأصول- نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.04 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، وبلغ أعلى سعر شراء عند 4.18 جنيه لدى 6 بنوك من بينها بنك المشرق، وبنك QNB الأهلي.

واختتم سعر العملة السعودية التعاملات لدى البنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وطبقا لبيانات البنك المركزي، أنهى متوسط سعر الريال السعودي التعاملات في البنوك المصرية، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع. الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.27 جنيه للشراء لدى 5 بنوك هي بلوم، وعوده، والمشرق، وHSBC، وQNB.

بينما بلغ أقل سعر للعملة الإماراتية عند 4.18 جنيه لدى المصرف المتحد.

وعرض بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية- سعر العملة الإماراتية عند مستوى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وتداول بنك الإمارات دبي الوطني الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند سعر 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

ووفقا لبيانات البنك المركزي سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم، 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.