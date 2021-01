أسعار العملات ترتفع أمام الجنيه في ختام تعاملات الثلاثاء 12-1-2021

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، بعد أن تراجع بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس الإثنين.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

أنهى سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، ليسجل في المتوسط -طبقا لبيانات البنك المركزى – 15.614 جنيه للشراء و15.714 جنيه للبيع، مقابل 15.599 جنيه للشراء و15.699 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء أعلى مستوى لها في السوق عند 15.62 جنيه للشراء، لدى 18 بنكًا، من بينها بنك بلوم، بينما سجل أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق عند 15.60 جنيه لدى البنك العقاري المصري العربي، وبنك مصر إيران، وبنك الإسكندرية.

وعرض البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر الدولار عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي سعر العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 18.95 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، بلغ اليورو نحو 18.95 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لليورو في السوق المصرية عند 18.96 جنيه، بينما عرض بنك الإسكندرية أقل سعر شراء عند 18.91 جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية، ليسجل 18.976 جنيه للشراء و19.104 جنيه للبيع، مقابل 18.956 جنيه للشراء و19.083 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري أعلى سعر شراء في ختام التعاملات، عند 21.15 جنيه لدى المصرف العربي الدولي، في حين بلغ أدنى مستوى له 20.98 جنيه لدى بنك البركة.

وعرض البنك الأهلي سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.08 جنيه للشراء و21.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك كريدي أجريكول 21.08 جنيه للشراء و21.32 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، إلى 21.232 جنيه للشراء و21.367 جنيه للبيع، مقابل 21.015 جنيه للشراء و21.144 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

صعد سعر الريال السعودي أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل في البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك بالسوق المصرية من حيث الأصول – نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد وبنك مصر إيران، في حين بلغ أعلى سعر شراء عند 4.16 جنيه لدى 6 بنوك من بينها بنك QNB الأهلي.

وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنوك في ختام التعاملات، 4.161 جنيه للشراء و4.188 جنيه للبيع، مقابل 4.158 جنيه للشراء و4.184 جنيه للبيع. Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، بختام التعاملات، ليسجل 4.250 جنيه للشراء و4.278 جنيه للبيع، مقابل 4.246 جنيه للشراء و4.274 جنيه للشراء.

وعرض بنك مصر – ثانى أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية – العملة الإماراتية عند مستوى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.25 جنيه للشراء لدى نحو 6 بنوك من بينها بنك HSBC، وبلغ أقل سعر عند 4.17 جنيه لدى بنك قناة السويس، والمصرف المتحد.