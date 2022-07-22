أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 22-7-2022

واصلت غالبية أسعار العملات أمام الجنيه المصري الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، استقرارها بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، حسب البنك المركزي المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية يوميّ الجمعة والسبت، ويقدم موقع جريدة “المال” خدمة يومية لقرائه حول أسعار العملات الأجنبية، ويستعرض اليوم بيانًا بأسعار صرف عملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”، حسب البنوك.

أسعار العملات في البنوك المصرية

بلغ متوسط أسعار العملات حتى مساء أمس في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري، الآتي:

الدينار الكويتي 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

والجنيه الإسترليني ​22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكى​ 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

الريال السعودى ​5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصل الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

حافظ الدولار على استقراره في بنك مصر مسجلا 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدولار 18.94 جنيه للشراء و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

حقق سعر اليورو في بنك مصر 19.13جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل اليورو إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 22.51 جنيه للشراء و22.75.

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر عند 22.51 جنيه للشراء و22.75 للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، 22.48 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

أما في بنك أبوظبي الإسلامي فوصل لـ22.57 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي لـ5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع، وذلك في البنك الأهلي المصري.

في بنك مصر، وصل الريال السعودى إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الريال السعودى 5.03 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي، فوصل الريال السعودى إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

أما بنك مصر، فسجل الدرهم الإماراتي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع.

أما في بنك أبوظبي الإسلامي فسجل الدرهم الإماراتى 5.15 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.08 جنيه للشراء، و61.62 للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل الدينار الكويتي 59.18 جنيه للشراء، و 61.62 جنيه للبيع ببنك مصر.

و بلغ الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتى 60.12 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.