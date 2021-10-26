استقرت أسعار العملات بنهاية التعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وتعرض منصة المال عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصل سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأسعار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدرهم الإماراتي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.30 للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.13 جنيه للشراء، و18.30 للبيع.