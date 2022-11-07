أسعار العملات اليوم 7-11-2022 ببداية التعاملات البنكية في مصر

حققت أسعار العملات اليوم الإثنين 7-11-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بعد أن شهدت تباينًا في ختام تداول العملات أمس الأحد، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية، والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.20 جنيه للشراء، و 24.29 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.53 جنيه للشراء، و 27.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.11 جنيه للشراء، و 78.43 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.58 جنيه للشراء، و 6.61 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.23 جنيه للشراء، و 24.33 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك التنمية الصناعية: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 23.98 جنيه للشراء، و 24.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.95 جنيه للشراء، و 24.31 للبيع.

بنك مصر: 23.95 جنيه للشراء، و 24.31 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 23.95 جنيه للشراء، و 24.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 27.32 جنيه للشراء، و 27.87 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.42 جنيه للشراء، و 27.66 للبيع.

بنك مصر: 27.32 جنيه للشراء، و 27.87 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 27.41 جنيه للشراء، و 27.65 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 6.29 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 6.39 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 75.32 جنيه للشراء، و 78.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 75.40 جنيه للشراء، و 78.49 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 75.02 جنيه للشراء، و 78.56 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 73.18 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.59 جنيه للشراء، و 6.61 للبيع.

بنك مصر: 6.59 جنيه للشراء، و 6.61 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.52 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.57 جنيه للشراء، و 6.61 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.