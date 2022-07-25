أسعار العملات اليوم 25-7-2022

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وفي شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، في بداية التعاملات اليومية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري والبنوك، ويستعرض موقع “جريدة المال” تحديثًا لأسعار العملات الأجنبية والعربية، وهي: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وصلت متوسط أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري بحسب البنك المركزي

الدولار الأمريكى​ 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.28 للشراء، و19.37 للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.67 للشراء، و22.77 للبيع.

الريال السعودى ​5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.50 جنيه للشراء، و61.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار فى البنوك المصرية

أوضحت شاشات التداول بالبنك الأهلي المصري أسعار العملات، وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول

أما في البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

وحقق في البنك الأهلي القطري QNB سعر 18.90 للشراء و18.97 للبيع.

ووصل الدولار في بنك بلوم مصر إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وحقق اليورو في البنك الأهلي المصري إلى سعر 19.23 للشراء، و19.36 للبيع.

أما في بنك مصر وصل اليورو إلى 19.23 للشراء، و19.36 للبيع.

ويلغ اليورو في البنك الأهلي القطري QNB إلى سعر 19.24 للشراء، و19.38 للبيع، بسحب شاشات تداول أسعار العملات.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو 19.25 للشراء، و19.38 للبيع.

وسجل اليورو في بنك بلوم إلى 19.11 للشراء، وارتفع سعر البيع إلى 19.45.

اليورو

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

وسجل الجنيه الإسترليني بالبنك الأهلي المصري إلى سعر 22.59 للشراء، و22.79 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الإسترليني سعر 22.61 للشراء، و22.81 للبيع.

وحقق الجنيه الإسترليني في بنك مصر سعر 22.59 للشراء و22.79 للبيع.

ووصل البنك الأهلي القطري QNB إلى 22.60 للشراء، و22.81 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني بنك بلوم مصر سعر 22.48 للشراء، و22.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

أما في بنك مصر، حقق الريال السعودى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

وبلغ الريال السعودى في البنك الأهلي القطري سعر 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك بلوم مصر سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

وسجل الدرهم الإماراتي سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وحقق الدرهم الإماراتي في بنك مصر، سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.

أما في بنك الكويت الوطني NBK، سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.085 للشراء، و5.19 للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري QNB 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، حقق الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

حقق الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر 59.19 للشراء، و61.73 للبيع، بحسب تحديث أسعار العملات اليوم.

وصل الدينار الكويتي إلى 59.29 جنيه للشراء، و 61.73 للبيع في بنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي بلغ الدينار الكويتي سعر 59.64 للشراء، و61.80 للبيع.

أما في البنك الأهلي القطري QNB وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدينار الكويتي إلى سعر 61.36 جنيه للشراء، و61.72 للبيع.