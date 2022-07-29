أسعار العملات اليوم 29-7-2022 مقابل الجنيه المصري

حافظت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، على مستواياتها الأخيرة لأمس الخميس في ختام التعاملات اليومية، وبالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميْ الجمعة السبت، يستعرض موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات هي: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، والبنوك وشركات الصراف، وبحسب ماكينات الصراف الآلي لعدد من البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وبحسب متوسط أسعار السوق بالجنية في البنك المركزي المصري، وصل الدولار الأمريكي، إلى 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

هبط سعر اليورو إلى 19.11 للشراء، و19.20 للبيع في ختام التعاملات اليومة لمساء أمس الخميس.

وبجسب أسعار العملات في البنوك وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.87 للشراء، و22.97 للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى 5.02 للشراء، و 5.05 للبيع، أما الدرهم الإماراتى وصل إلى سعر 5.14 للشراء، و5.16 للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي عند 61.45 للشراء، و61.79 للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

وصل إلى 18.91 للشراء، و18.97 للبيع، في البنك التجاري الدولي.

بلغ سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع، في بنك بلوم مصر.

وحقق سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 18.89 للشراء، و18.95 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

وصل سعر الدولار إلى 18.89 للشراء و18.96 للبيع، في البنك الأهلي القطري.

عملات

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.10 للشراء، و19.39 للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.12 للشراء، و19.39 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أما في البنك التجاري الدولي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك الأهلي القطري 19.13 للشراء، و19.41 للبيع.

أما في بنك بلوم مصر سجل سعر اليورو، 19.10 للشراء، و 19.41 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، إلى 22.86 للشراء، و23.10 للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، 22.9 للشراء، و23.12 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر بلغ 22.87 للشراء و23.10 للبيع.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم إلى 22.85 للشراء، و23.12 للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي القطري، إلى 22.87 للشراء، و23.12 للبيع.

عملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في بنك بلوم مصر، بلغ سعر الريال السعودي 5.02 للشراء، و5.05 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

حقق الريال السعودي في بنك مصر سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في البنك التجاري الدولي، استقر الريال السعودي عند سعر 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

بلغ الريال السعودي في البنك الأهلي القطري سعر 4.98 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.

حقق الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني سعر 5.08 للشراء، و5.19 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري إلى 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

حقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر، سعر 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 59.32 للشراء، و 61.73 للبيع ببنك مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي إلى 59.20 للشراء، و61.73 للبيع في البنك الأهلي المصري.

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري إلى 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر سعر 61.46 للشراء، و61.80 للبيع.

وصل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 59.64 للشراء، و61.81 للبيع، وفقًا أسعار العملات اليوم.