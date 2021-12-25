بنـــوك

أسعار العملات اليوم 25-12-2021 في البنوك المصرية

اليورو يستقر في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

في بداية التعاملات الصباحية ، استقرت أسعار العملات اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، مقابل الجنيه المصري، بعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا للتقرير اليومي لـ”المال” الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وعلى صعيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاء 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل اليورو الأوروبي مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

اقرأ أيضا  استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما يخص سعر الدولار اليوم أمام الجنيه جاء عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهرت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبييع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-12-2021 في مصر

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

فيما نشرت المؤشرات أسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

فيما تداول الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وداخل شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري وصل سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم السبت 25-12-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

سعر الدولار اليوم السبت 25- 12-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25-12-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-12-2021 في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 25 ديسمبر 21

استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 4:24 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم في البنوك

فاطمة إمام 4:17 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21