أسعار العملات اليوم الاثنين 24-7-2023 في ختام التعاملات

شهدت أسعار اليوم الاثنين 24-7-2023، أمام الجنيه المصري حالة من التباين أمام عملة مصر المحلية في اخر تحديث على المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية بختام التداولات المصرفية بعد انتهاء في التعامل للبنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري بعد عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، ويعرض التقرير التقرير التالي والذي يعده فريق المال بشكل يومية أسعار سلة العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

في اخر تحديث على اليوم جاء متوسط السعر عند:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.22 جنيه للشراء، و 34.33 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.59 جنيه للشراء، و 39.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار اليوم داخل البنوك في اخر تحديث على أسعار العملات اليوم عند مستويات:

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء،و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 3.75 جنيه للشراء، و3.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 34.14 جنيه للشراء، و34.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 34.03 جنيه للشراء، و34.38 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 34.16 جنيه للشراء، و34.49 للبيع.

بنك مصر: 34.03 جنيه للشراء، و 34.38 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات .

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 39.51 جنيه للشراء، و39.87 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.38 جنيه للشراء، و39.74

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.62 جنيه للشراء، و39.87 للبيه.

بنك مصر: 39.38 جنيه للشراء، و39.74 للبيع، في ختام تعاملات أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.42 جنيه للشراء، و8.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.96 للبيع

البنك الأهلي المصري: 99.58 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 100.49 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.

بنك مصر: 100.26 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم بمواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات داخل فروع البنوك.