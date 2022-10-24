أسعار العملات اليوم 24-10-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حققت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر نسبيًّا في مستهل تعاملات الإثنين 24-10-2022 البنكية، داخل البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية المنشور على الموقع الرسمي للبنك، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: «الدينار الكويتي، واليورو، والدرهم الإماراتي، والدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي»، وفقًا لما ترصده مواقع البنوك الرسمية، وشاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.30 جنيه للشراء، 63.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.35 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.19 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 61.06 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.16 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 61.11 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 19.29 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.33 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.33 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.03 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 5.28 جنيه للشراء، 5.39 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات .

بنك قناة السويس: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك الاستثمار العربي: 22.24 جنيه للشراء، 22.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي مصر: 22.24 جنيه للشراء، 22.48 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 22.16 جنيه للشراء، 22.48 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف العربي الدولي: 22.16 جنيه للشراء، 22.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك أبو ظبي التجاري: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

بنك سايب: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ميد بنك: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.