أسعار العملات اليوم 20-10-2022 في بداية التعاملات البنكية

بلغت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر في بداية تعاملات الخميس 20-10-2022 البنكية، إذ شهدت نهاية تعاملات الأربعاء تبايّنًا في أسعار الدينار واليورو والجنيه الإسترليني؛ بينما استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويرصد موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية: “الدينار واليورو والجنيه الإسترليني، والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي”، وفقًا لشاشات التداول اللحظية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

سعر الدينار الكويتي: 63.24 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.17 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 22.04 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك

البنك الأهلي المصري: 61.02 جنيه للشراء، 63.44 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.05 جنيه للشراء، 63.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك العربي الإفريقي: 60.46 جنيه للشراء، 66.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك

البنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 19.14 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

البنك الأهلي المصري: 21.93 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 21.97 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 21.99 جنيه للشراء، 22.15 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 21.93 جنيه للشراء، 22.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 5.27 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.