أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-9-2023 أمام الجنيه في الختام

تباينت أسعار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التداولات، على شاشات التداولات اللحظية ومواقع الإلكترونية، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي وعملة الإمارات ووحدة النقد السعودية على مستوياتهم أمام الجنيه المصري بينما ارتفعت العملة الأوروبية لـ 6 قروش، على الجانب الآخر تراجع كل من الدينار الكويتي والجنيه الاستريني في اخر تحديث لهم، لتعرض المال في السطور التالية مستويي شراء وبيع سلة العملات الرئيسية أمام الجنيه المصري، والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.24 جنيه للشراء، و 38.37 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.87 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب اخر تحديث بوقع البنك المركزي المصري على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 32.94 جنيه للشراء، و 33.11للبيع.

بنك مصر: 32.83 جنيه للشراء، و 32.99 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.93 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.83 جنيه للشراء، و 32.99 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63جنيه للشراء، و 99.91للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30جنيه للشراء، و 100.24للبيع..

بنك الكويت الوطني:94.32جنيه للشراء، و 100.54للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع، وفق للتحديث الأخير على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني : 38.17 جنيه للشراء، و 38.35 للبيع

البنك التجاري الدولي: 38.18 جنيه للشراء، و 38.35 للبيع.

بنك مصر: 38.04 جنيه للشراء، و 38.22 للبيع،.

البنك الأهلي المصري: 38.04 جنيه للشراء، و 38.22 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع،

بنك بلوم مصر:8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار اليوم