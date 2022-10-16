أسعار العملات اليوم 16-10-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حققت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر نسبيًّا في مستهل تعاملات السبت 16-10-2022 البنكية تزامنًا مع انقضاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، حيث لم تتحرك أسعار الصرف داخل البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية المنشور على الموقع الرسمي للبنك، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: «الدينار الكويتي، واليورو، والدرهم الإماراتي، والدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي»، وفقًا لما ترصده مواقع البنوك الرسمية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.28 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.12 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.13 جنيه للشراء، 22.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 61.04 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.07 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 61.11 جنيه للشراء، 63.56 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 18.86 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.03 جنيه للشراء، 19.80 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 18.95 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 5.28 جنيه للشراء، 5.39 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

بنك قناة السويس: 5.32 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك الاستثمار العربي: 21.87 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي مصر: 21.90 جنيه للشراء، 22.34 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 21.87 جنيه للشراء، 22.40 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف العربي الدولي: 21.88 جنيه للشراء،22.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك أبو ظبي التجاري: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

بنك سايب: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ميد بنك: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.