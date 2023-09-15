أسعار العملات اليوم 15-9-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 15-9-2023، بصورة جماعية أمام الجنيه المصري على نفس أسعار أمس الخميس ، بسبب عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وتبدأ البنوك التعاملات الأسبوعية يوم الأحد المقبل، وخلال السطور التالي تقدم البوابة الإلكتروني للمال لقرائها سعري شراء وبيع 6 عربية وأجنبية تضم كلا من : «عملة الولايات المتحدة، والعملة الأوروبية، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، ووحدة النقد السعودية، والدينار الكويتي»، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار اليوم عند : 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم إلى : 33.09 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.45 جنيه للشراء، و 38.58 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.88 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم إلى : 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر تحديث على متوسط أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند مستوى : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أبقى بنك مصر على سعر الدولار عند مستوى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدم بنك التنمية الصناعية سعر الدولار عند مستوى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

عرض البنك الأهلي المتحد سعر الدولار عند مستوى: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لآخر تعامل على أسعار العملات .

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء سعر اليورو بالبنك الأهلي المصرى عند : 32.97 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى : 32.99 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

عرض بنك التنمية الصناعية سعر اليورو عند : 32.99 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

يقدم البنك الأهلي المتحد سعر اليورو عند: 33.13 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

يعرض البنك الأهلي المصري الجنيه الإسترلينى عند : 38.34 جنيه للشراء، و 38.58 للبيع.

يقدم بنك مصر سعر الجنيه الإسترلينى عند مستوى: 38.38 جنيه للشراء، و 38.57 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك التنمية الصناعية: 38.39 جنيه للشراء، و 38.57 للبيع.

جاءت العملة الإنجليزية بالبنك الأهلي المتحد عند: 38.55 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع، وفق أسعار .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يعرض البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودى عند مستوى: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

أبقى بنك مصر على سعر الريال السعودى عند مستوى: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

عرض بنك التنمية الصناعية العملة السعودية عند: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بلغ سعر الريال بالبنك الأهلي المتحد عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري عرض سعر الدرهم الإماراتى عند مستوى: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر يقدم الدرهم الإماراتي عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية يعرض سعر الدرهم عند: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المتحد يقدم سعر الدرهم الإماراتي عند: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الدينار الكويتى عند : 99.02 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتى ببنك مصر عند: 99.72 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سجل سعر الدينار ببنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بلغ سعر الدينار بالبنك الأهلي المتحد: 99.05 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع، بحسب التعاملات الأخيرة على أسعار اليوم.