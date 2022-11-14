أسعار العملات اليوم 14-11-2022 في البنوك مقابل الجنيه مع بداية التعاملات

أسعار العملات اليوم الإثنين 14-11-2022 في بداية التعاملات البنكية، استقرّت نسبيًّا مقارنة بنهاية تعاملات الأحد البنكية، التي شهدت تبايّنًا في أسعار التداول للعملات العربية والأجنبية التي يرصدها موقع جريدة المال في التقرير التالي وهم: “الدولار، الدينار الكويتي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، اليورو”، بالإضافة إلى رصدها في البنك المركزي المصري وفقًا لما يرصده على موقعه الرسمي، ووفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.19 جنيه للشراء، 79.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.48 جنيه للشراء، 6.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.36 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.22 جنيه للشراء، 25.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.83 جنيه للشراء، 28.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

البنك العربي الإفريقي: 75.77 جنيه للشراء، 83.15 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 75.35 جنيه للشراء، 81.32 جنيه للبيع.

بنك مصر: 76.42 جنيه للشراء، 79.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.30 جنيه للشراء، 79.29 جنيه للبيع.

اسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي الكويتي-مصر: 6.49 للشراء، 6.50 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.45 جنيه للشراء، 6.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.47 جنيه للشراء، 6.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، 24.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.39 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 24.40 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 24.38 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

بنك الإسكندرية: 25.08 جنيه للشراء، 25.34 للبيع، وفقًا لـ أسعار العملات.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.26 جنيه للشراء، 24.78 للبيع.

بنك البركة: 24.33 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.06 جنيه للشراء، 25.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

البنك الأهلي المصري: 28.58 جنيه للشراء، 28.82 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 28.58 جنيه للشراء، 28.88 جنيه للبيع.

بنك سايب: 28.60 جنيه للشراء، 28.89 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 28.57 جنيه للشراء، 28.98 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

بنك أبو ظبي التجاري: 6.59 جنيه للشراء، 6.66 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 6.62 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 6.49 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.