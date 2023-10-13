أسعار العملات اليوم 13-10-2023 مقابل الجنيه

حافظت البنوك العاملة في السوق المصرفية بمصر على أسعار اليوم الجمعة 13-10-2023 بصورة جماعية على مواقعها الرسمية الإلكرونية بنفس الأسعار المعلنة أمس الخميس بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي أيام الجمعة والسبت، وتعرض السطور التالية الذي تعده المنصة الإلكترونية لجريدة المال من خلال مسح على أخر التحديثات بمواقع المصارف التي تعمل في مصر على صعيد الشراء وبيع ويضم التقرير أسعار العملات التالية سعر الدولار الأمريكي، وسعر الريال السعودي، وسعر الدينار الكويتي، وسعر الدرهم الإماراتي وسعر الجنيه الاسترليني، والتي جاءت عند مستوى:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.74 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، 38.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.76 جنيه للشراء، 100.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي 32.61 جنيه للشراء، 32.92 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، 32.82 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.60 جنيه للشراء 32.93 للبيع.

بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 32.82 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.75 جنيه للشراء، 37.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.54 جنيه للشراء، 38.04 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.80جنيه للشراء، 38.16 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.78جنيه للشراء، 38.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري : 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.82 جنيه للشراء، 99.84 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94جنيه للشراء، 100.17 للبيع.

بنك مصر: 99.52 جنيه للشراء، 99.84 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63جنيه للشراء، 100.28 للبيع.وفقًا لاخر التحديثات على أسعار اليوم.