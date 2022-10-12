أسعار العملات اليوم 12-10-2022 في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

سجلت أسعار العملات اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 12-11-2022 البنكية مستوى صرف مستقر نسبيًّا وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهدت أسعار الصرف ارتفاعًا جماعيًّا أمس في نهاية التعاملات، وتباينت قيمة ارتفاع العملات ما بين قرش وحتى 8 قروشٍ، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.78 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 62.47 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 61.66 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 60.51 جنيه للشراء، 66.48 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 61 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 18.99 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك البركة: 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 18.99 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 19.02 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك الأهلي الكويتي مصر: 5.35 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 5.31 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 21.51 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 21.42 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 21.45 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 21.56 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك سايب: 5.14 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

ميد بنك: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.