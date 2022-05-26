أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة

تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الخميس 26 مايو 2022 بشكل جماعي داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

بين آخِر التحديثات داخل بنك مصر وصول سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.78 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

وطبقا لآخِر التعاملات على العملات العربية وصل سعر الريال السعودي إلى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.76 جنيه للشراء، و 19.98 جنيها للبيع، وحققت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.92 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.16 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

طبقًا لآخِر التحديثات على سعر صرف اليورو وصوله سعره داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، إلى 19.74 للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغت مستويات سعر صرف اليورو 19.76 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع. وبحسب آخِر تحديث للعملات العربية وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.81 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.16 جنيه للشراء، و23.38 جنيه للبيع.