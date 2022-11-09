أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

أسعار العملات اليوم وصلت إلى مستوى مستقر نسبيًّا في بداية تعاملات الأربعاء 9-11-2022 البنكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل المركز، حيث شهدت ارتفاعًا جماعيًّا في نهاية تعاملات الثلاثاء البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية: “الدولار، اليورو، الدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 24.30 جنيه للشراء، 24.38 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.31 جنيه للشراء، 24.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.61 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.83 جنيه للشراء، 27.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.46 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.59 جنيه للشراء، 78.87 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي القطري: 24.44 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.43 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.49 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

بنك مصر: 24.43 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.30 جنيه للشراء، 24.35 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.35 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.620 جنيه للشراء، 6.629 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.60 جنيه للشراء، 6.64 للبيع، وفقًا لـ أسعار العملات.

بنك مصر: 6.620 جنيه للشراء، 6.629 للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 6.53 جنيه للشراء، 6.63 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 28.00 جنيه للشراء، 28.14 للبيع.

بنك الإسكندرية: 27.75 جنيه للشراء، 28.14 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 27.08 جنيه للشراء، 28.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 28.06 جنيه للشراء، 28.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.46 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 6.31 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

بنك مصر: 6.46 جنيه للشراء، 6.47 للبيع، وفق أسعار العملات

البنك التجاري الدولي: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 75.91 جنيه للشراء، 78.83 للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 75.26 جنيه للشراء، 82.59 للبيع.

بنك مصر: 75.83 جنيه للشراء، 78.84 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 76.80 جنيه للشراء، 78.99 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.