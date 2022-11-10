أسعار العملات اليوم مع بداية تعاملات الخميس 10-11-2022 البنكية

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 10-11-2022 في بداية تعاملات البنوك استقرارًا نسبيًّا وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية: “الدرهم الإماراتي، الدولار، الدينار الكويتي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، اليورو”، وفقًا لما ترصده مواقع البنوك الرسمية، حيث شهدت ارتفاعًا جماعيًّا أمس بنهاية تعاملات الأربعاء.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.62 للشراء، 6.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.33 للشراء، 24.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.69 للشراء، 78.98 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.87 للشراء، 27.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 للشراء، 6.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.43 للشراء، 24.52 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.48 للشراء، 6.64 للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 6.54 للشراء، 6.64 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.63 للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 6.61 للشراء، 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.32 للشراء، 24.37 للبيع.

بنك مصر: 24.32 للشراء، 24.37 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.37 للشراء، 24.42 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 24.32 للشراء، 24.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 76.86 للشراء، 78.97 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 75.29 للشراء، 81.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 75.91 للشراء، 78.81 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك العربي الإفريقي: 75.28 للشراء، 82.62 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 27.61 للشراء، 27.81 للبيع، حسب أسعار العملات .

بنك البركة: 27.61 للشراء، 27.86 للبيع.

بنك بلوم مصر: 27.81 للشراء، 28.24 للبيع.

بنك قناة السويس: 27.61 للشراء، 27.86 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.46 للشراء، 6.48 للبيع.

بنك سايب: 6.37 للشراء، 6.50 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.46 للشراء، 6.49 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك العربي الإفريقي: 6.31 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 24.40 للشراء، 24.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.30 للشراء، 24.47 للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 24.33 للشراء، 24.51 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي-مصر: 24.37 للشراء، 24.52 للبيع.