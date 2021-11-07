أسعار العملات اليوم في نهاية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

شهدت أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار في مقابل الجنيه، بنهاية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة، خلال أول أيام الأسبوع في السوق المحلية المصرية، ويقدم الموقع الإلكتروني لـ “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه جاء عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصول سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو الأوروبي عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.