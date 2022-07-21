أسعار العملات اليوم في نهاية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

ارتفعت بعض أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية ومنها الدولار واليورو كما استقر البعض الآخر، وذلك بحسب شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، ووفقًا لمتابعة تقدمها بوابة “جريدة المال”، لقرائها بشكل يومي، نستعرض لكم بيانًا تفصيليًّا لسعر صرف كل من “الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سجل متوسط أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات بحسب البنك المركزي المصر مقابل الجنيه، الآتي:

الدولار الأمريكى​ 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو فسجل 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

والجنيه الإسترليني ​22.57 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.

الريال السعودى ​5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي 61.29 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتى 5.13 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

تحرك سعر الدولار بالبنك الأهلي إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

وفي بنك مصر وصل الدولار لـ 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي فبلغ الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

ووصل بمصرف أبوظبي الإسلامي لـ18.94 جنيه للشراء و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.18 جنيه للشراء، و19.47 للبيع.

ووصل سعر اليورو في بنك مصر لـ 19.20جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

وسجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.22 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فوصل اليورو إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وبحسب تحديث أسعار العملات اليوم سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 22.46 جنيه للشراء و22.74.

أما بنك مصر فسجل 22.51 جنيه للشراء و22.74 للبيع.

وحقق في البنك التجاري الدولي، 22.52 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

وببنك أبوظبي الإسلامي وصل لـ22.57 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي وصل سعر الريال السعودي لـ5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

أما ببنك مصر فسجل 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

وحقق في البنك التجاري الدولي، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 5.03 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي.

وببنك مصر سجل 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع، وذلك بحسب تحديث لأسعار العملات بالبنوك.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر 5.15 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدرهم الأماراتي فى مصر

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي 59.10 جنيه للشراء، و61.66 للبيع في البنك الأهلي.

وسجل الدينار 59.21 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع ببنك مصر.

وفي بنك التجاري الدولي سجل 59.64 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

أما ببنك الإسكندرية فسجل 57.61 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.