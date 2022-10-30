أسعار العملات اليوم في بنك مصر

أظهرت التحديثات المسائية في بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية المصرية – اليوم ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بصورة جماعية وفق آخر نشرة عن أسعار العملات الأجنبية.

ووصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى 23.15 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع.

وبينت التداولات المسائية مستويات اليورو في بنك مصر إلى مستويات 22.98 للشراء و23.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 26.63 جنيه للشراء و27.02 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية داخل ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول في مصر وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى مستوى 6.299 جنيه للشراء، 6.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 72.160 جنيه للشراء، و75.12 جنيه للبيع.

وخلال التعاملات اليومية وصل سعر الريال السعودي إلى 6.14 جنيه للشراء، 6.18 جنيه للبيع داخل أكبر البنوك الحكومية.

وأصدر البنك المركزى بيانا تضمن سلسلة من الإجراءات التى من شأنها مواجهة تداعيات وآثار الصدمات العالمية، وقال إنه سيقوم بإلغاء تدريجى للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى تمويل الواردات حتى الإلغاء الكامل فى ديسمبر المقبل، وسيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع استثنائى رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 200 نقطة أساس، وسعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة بالجنيه أجل 3 سنوات بعائد %17.25 كما قرر رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهرى إلى %16، وأصدر نفس الشهادة بعائد %16.25 يصرف كل 3 شهور وبسعر %16.5 يصرف نصف سنوى.