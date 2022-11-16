أسعار العملات اليوم في بداية التعاملات بالبنوك مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات اليوم تبايّنًا نسبيًّا في بداية تعاملات الأربعاء 16-11-2022 البنكية، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك المركزي المصري، وهو نفسه التباين الذي شهدته نهاية تعاملات الثلاثاء أيضًا، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية: “الدولار، الجنيه الإسترليني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي”، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العربية والأجنبية والتجارية والإسلامية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.39 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.95 جنيه للشراء، 29.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.37 جنيه للشراء، 25.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.64 جنيه للشراء، 6.66 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.26 جنيه للشراء، 79.53 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك الكويت الوطني: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك بلوم مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 28.88 جنيه للشراء، 29.26 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 28.84 جنيه للشراء، 29.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 28.88 جنيه للشراء، 29.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك سايب: 28.85 جنيه للشراء، 29.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي الكويتي: 25.24 جنيه للشراء، 25.55 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 25.27 جنيه للشراء، 25.68 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات .

بنك أبو ظبي التجاري: 25.22 جنيه للشراء، 25.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.22 جنيه للشراء، 25.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.50 جنيه للشراء، 6.66 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك قناة السويس: 6.62 جنيه للشراء، 6.66 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.64 جنيه للشراء، 6.67 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 6.60 جنيه للشراء، 6.67 جنيه للبيع.

اسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 6.47 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات .

البنك التجاري الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 6.49 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 76.57 جنيه للشراء، 79.49 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 77.61 جنيه للشراء، 79.53 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 76.28 جنيه للشراء، 79.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول- مصر: 75.47 جنيه للشراء، 81.45 جنيه للبيع.