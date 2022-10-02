أسعار العملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

بلغت أسعار العملات اليوم 2-10-2022 في بداية تعاملات الأحد البنكية مستوى مستقر نسبيًّا وذلك داخل البنك المركزي المصري، تزامنًا مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، حيث جاءت مستقرة عند آخر مستوى لها منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: «الدولار، الدينار الكويتي، اليورو، الدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي»، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.51 جنيه للشراء، 19.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.85 جنيه للشراء، 63.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 18.93 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.31 جنيه للشراء، 5.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.18 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.18 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع، وفق سعر العملات اليوم.

البنك الأهلي: 19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.49 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 60.70 جنيه للشراء، و 63.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 60.76 جنيه للشراء، و 63.19 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.59 جنيه للشراء، 63.14 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 62.76 جنيه للشراء، 63.14 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 18.79 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي: 18.99 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.81 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 18.78 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.30 جنيه للشراء، 5.32 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 5.30 جنيه للشراء، 5.32 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

بنك قناة السويس: 5.29 جنيه للشراء، 5.33 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 5.30 جنيه للشراء، 5.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.51 جنيه للشراء، 21.98 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي: 21.51 جنيه للشراء، 21.98 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 21.02 جنيه للشراء، 21.34 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 20.97 جنيه للشراء، 21.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.17 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 5.17 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.17 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 5.17 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.