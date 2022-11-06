أسعار العملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه بداية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر نسبيًّا مع بدء تعاملات الأحد 6-11-2022 البنكية، تزامنًا مع انقضاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، يومي الجمعة والسبت، وبدء عودة البنوك للعمل مرّة أخرى، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: “الدولار، اليورو، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الجنيه الإسترليني”، وذلك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.58 جنيه للشراء، 23.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.85 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.58 جنيه للشراء، 6.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.04 جنيه للشراء، 27.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 23.52 جنيه للشراء، 24.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.55 جنيه للشراء، 24.19 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 23.61 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 23.57 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 76.26 جنيه للشراء، 78.38 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 75.26 جنيه للشراء، 78.42 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 74.92 جنيه للشراء، 80.85 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 75.07 جنيه للشراء، 78.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك الإسكندرية: 6.58 جنيه للشراء، 6.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.58 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع

البنك الأهلي القطري: 6.56 جنيه للشراء، 6.61 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 6.57 جنيه للشراء، 6.61 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 6.38 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 6.40 جنيه للشراء، 6.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 26.92 جنيه للشراء، 27.59 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 26.98 جنيه للشراء، 27.65 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 26.96 جنيه للشراء، 27.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 26.98 جنيه للشراء، 27.65 جنيه للبيع.