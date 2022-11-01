أسعار العملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري.. الدولار يصل إلى 24.20 جنيه

سجلت أسعار العملات اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري، تباين في سعر شراء وبيع العملات بالعديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، الجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك، و المواقع الرسمية لها، وسبب الارتفاع اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري الاستثنائي، وقراره برفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

أسعار العملات اليوم في البنوك بـ «البنك المركزي المصري»

سعر الدولار اليوم: 24.07 جنيه للشراء، و 24.17 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.88 جنيه للشراء، و 23.99 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، و 27.87 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 6.40 جنيه للشراء، و 6.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.72 جنيه للشراء، و 78.07 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، حسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

بنك سايب: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.90 جنيه للشراء، و24.00 للبيع.

بنك مصر: 23.90 جنيه للشراء، و 24.00 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.61 جنيه للشراء، و 23.84 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.61 جنيه للشراء، و 23.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 23.68 جنيه للشراء، و 23.92 للبيع.

بنك المشرق: 23.81 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 27.63 جنيه للشراء، و 27.94 للبيع.

بنك مصر: 27.40 جنيه للشراء، و 27.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 27.40 جنيه للشراء، و 27.71 للبيع.

بنك أبو ظبي التجارى: 27.81 جنيه للشراء، و 28.16 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 6.37 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.36 جنيه للشراء، و 6.38 للبيع.

بنك مصر: 6.36 جنيه للشراء، و 6.38 للبيع.

بنك كريدى أجريكول: 6.37 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف العربى الدولى: 77.33 جنيه للشراء، و 77.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 74.52 جنيه للشراء، و 77.51 للبيع.

بنك مصر: 74.45 جنيه للشراء، و 77.51 للبيع.

البنك العربى الإفريقي: 74.00 جنيه للشراء، و 81.32 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصرى الخليجى: 6.56 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

البنك الاهلى القطرى: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.