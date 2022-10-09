أسعار العملات اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حققت أسعار العملات اليوم الأحد 9-10-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية، استقرارًا تزامنًا مع بدء عودة القطاع المصرفي المصري للعمل، بعد انقضاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وكانت قد أغلق السوق المصرفي للعملات العربية والأجنبية الخميس الماضي على ارتفاع الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، بينما استقر الدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية، داخل البنوك العاملة في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.31 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.08 جنيه للشراء، 22.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي: 5.33 جنيه للشراء، 5.35 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، 5.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.32 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.32 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي: 61.02 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.05 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.91 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 61.04 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.17 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي: 21.68 جنيه للشراء، 22.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.68 جنيه للشراء، 22.07 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 21.70 جنيه للشراء، 22.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 21.70 جنيه للشراء، 22.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي: 19.07 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.07 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.09 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.09 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.