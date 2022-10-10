أسعار العملات اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات اليوم في بداية تعاملات الإثنين 10-10-2022 استقرارًا نسبيًّا بعد تباين نهاية تعاملات أمس بانخفاض اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، واستقرار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية: الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.22 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.73 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 63.13 جنيه للشراء، 63.47 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 61.03 جنيه للشراء، 63.41 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.01 جنيه للشراء، 63.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.91 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك قناة السويس: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، 5.35 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، 5.35 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 5.27 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك المشرق: 21.65 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.62 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 21.62 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع.

بنك سايب: 21.66 جنيه للشراء، 22.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 19.00 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول: 18.99 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي القطري: 5.17 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 5.09 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.