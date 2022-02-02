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أسعار العملات اليوم في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

العملات العربية تواصل استقرارها
فاطمة إمام 5:38 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 5:38 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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في نهاية التعاملات، استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرص منصة “المال” الإلكترونية عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسعر صرف اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

وجاء سعر الدولار اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

واظهر تقرير المال وصول مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملات الأجنبية والعربية.

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أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت أسعار شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

عرض تقرير “المال” الصباحى على أسعار العملات اليوم وصول سعر صرف اليورو بفروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.

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بقلم فاطمة إمام

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