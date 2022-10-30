أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر ختام التعاملات اليوم 30 أكتوبر 2022 في السوق المصرفية ارتفاع متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك بشكل جماعي، بحسب آخر تحديث له على موقع البنك المركزي المصري.

ووصل متوسط سعر الدولار الأمريكي إلى 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع، وبلغت مستويات اليورو 23.91 للشراء و24.02 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 27.86 جنيه للشراء و27.99 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي المصري .

وعلى مستوى العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.53 جنيه للشراء، 6.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 77.57 جنيه للشراء، و77.92 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع داخل أكبر البنوك الحكومية، بحسب آخر التحديثات على البنك المركزي المصري.

وأصدر البنك المركزى بيانا تضمن سلسلة من الإجراءات التى من شأنها مواجهة تداعيات وآثار الصدمات العالمية، وقال إنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى تمويل الواردات حتى الإلغاء الكامل فى ديسمبر المقبل، وسيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 200 نقطة أساس، وسعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وقرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بالجنيه أجل 3 سنوات بعائد 17.25% كما قرر رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري إلى 16% وأصدر نفس الشهادة بعائد 16.25% يصرف كل 3 شهور وبسعر 16.5% يصرف نصف سنويا.