أسعار العملات اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت التحديثات المسائية في البنك التجاري الدولي اليوم 30 أكتوبر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية بالبنك.

ووصلت مستويات سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري إلى 23.9 جنيه للشراء، و24 جنيه للبيع.

وبينت التداولات المسائية مستويات اليورو في البنك التجاري الدولي إلى مستويات 23.72 للشراء و23.99 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 27.497 جنيه للشراء و27.895 جنيه للبيع، ووصل سعر عملة الفرنك السويسري مستوى 23.95 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية وصل سعر الريال السعودي إلى مستوى 6.33 جنيه للشراء، 6.38 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 75.38 جنيه للشراء، و77.59 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع استثنائي رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 200 نقطة أساس، وسعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 13.75%.