أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت تعاملات اليوم 30 أكتوبر 2022 بأكبر البنوك الحكومية ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم بشكل جماعي، وفق آخر نشرة عن أسعار العملات الأجنبية.

ووصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي أمام الجنيه المصري 23.15 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع.

وبلغت مستويات اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري 22.98 للشراء و23.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 26.63 جنيه للشراء و27.02 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي 6.299 جنيه للشراء، 6.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 72.160 جنيه للشراء، و75.12 جنيه للبيع.

وخلال التعاملات اليومية وصل سعر الريال السعودي 6.14 جنيه للشراء، 6.18 جنيه للبيع داخل أكبر البنوك الحكومية.

وأصدر البنك المركزى بيانا تضمن سلسلة من الإجراءات التى من شأنها مواجهة تداعيات وآثار الصدمات العالمية، وقال إنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى تمويل الواردات حتى الإلغاء الكامل فى ديسمبر المقبل، وسيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 200 نقطة أساس، وسعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وقرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بالجنيه أجل 3 سنوات بعائد %17.25 كما قرر رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري إلى %16، وأصدر نفس الشهادة بعائد %16.25 يصرف كل 3 شهور وبسعر %16.5 يصرف نصف سنويا.