أسعار العملات اليوم تواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 17-7-2021، مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات، داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، ليستقر كل من الدولار، والدرهم، والريال، والاسترليني، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري بالبنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، كما استقرت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم مستويات 21.65 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

وفيما يخص أسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

حققت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، عرض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

حافظت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري، على استقرارها 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

جاء مستوى سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعرض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني إلى مستويات 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

استقرت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

تداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك المركزى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما جاء سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، مستويات 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وعرض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخري، بلغت مستويات سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.55 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري، في حين جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

أعلن البنك العربي الأفريقي مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية، وجاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.