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أسعار العملات اليوم تنهي تعاملات اليوم على تباين في البنوك

الدولار يواصل استقراره في البنوك
فاطمة إمام 5:55 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 5:55 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، فى عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا للتقرير اليومي لـ”المال” الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

حافظت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

حققت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 جنيه للشراء، و17.78 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهرت تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة تحقيق مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

سجلت الريال السعودي أمام الجنيه داخل مصر في الصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

نشرت مستويات سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

تتيح شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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