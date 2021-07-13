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أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين

الدولار يواصل استقراره بنهاية التعاملات
‫محمود الصباغ‬‎ 5:45 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 5:45 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-7-2021، مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث المؤشرات مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري في السوق المحلية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع،

كم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، إلى مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم عند مستويات 21.65 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

وصلت أسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

وسجل سعر الدولار داخل شركة مصر للصرافة، مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع،

فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

وعلى صعيد مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سجلت 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

وفيما يخص الجنيه الإسترليني جاء عند مستويات 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وجاءت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وبلغت سعر اليورو أمام الجنيه، 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع،

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، مستويات 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

وصلت مستويات سعر صرف الدولار عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.55 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري،

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وعلى مستوى العملات العربية جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية،

وجاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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