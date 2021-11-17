أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك

اتخذت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع والارتفاع في مقابل الجنيه، بنهاية التداولات داخل عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض منصة “المال” الإلكترونية عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي التي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار الأمريكي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، كما سجل سعر اليورو الأوروبي مستوى 18.06 جنيه للشراء، 18.24 للبيع، وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فهو 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع. وبلغ سعر اليورو الأوروبي عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وعلى صعيد سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه جاء عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر شراء اليورو أمام الجنيه عند 18.07 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك أبوظبي التجاري

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما سجل سعرى شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وصل إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع. أسعار العملات

أسعار العملات في بنك مصر

في نهاية التعاملات عرض بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما سجلت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وأظهرت شاشات تداول بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.08 جنيه للشراء، و18.31 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.