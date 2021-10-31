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أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين أمام الجنيه

الدولار يواصل استقراره بنهاية التعاملات
‫محمود الصباغ‬‎ 7:04 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 7:04 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 31-10-2021 في مصر، تباينا على شاشات التداول اللحظي داخل شركات الصرافة والبنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتعرض منصة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

تقدم شبكة فروع البنك الأهلي المصري اليوم لسعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو عند 18.02 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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العملات
العملات

أسعار العملات في شركات الصرافة

جاء سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

كما يقدم البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.06 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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