أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين مقابل الجنيه

الدولار يتراجع قرشًا على مستوى الشراء

تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17- 8-2021، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، فيما تراجع الدولار، واستقر والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية على أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات وصلت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع،

وفيما يخص اليورو الأوروبي سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 18.33 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع،

من ناحية أخرى بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

تداول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع بالبنك التجاري الدولي،

من ناحية أخرى جاءت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى مستوى 15.647 جنيه للشراء، و15.747 للبيع، وبلغ صرف اليورو أمام الجنيه 18.374 جنيه للشراء، و18.494 جنيه للبيع،

وعلى مستوى العملات العربية بنهاية تعاملات أمس الأول وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.1728 جنيه للشراء، و4.1991 للبيع،

والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، بقي عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

جاءت أسعار شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وجاء اليورو أمام عند 18.55 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.