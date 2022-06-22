أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك وشركات الصرافة

تأرجحت أسعار العملات اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 بين الاستقرار والارتفاع داخل البنوك بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

من جهة أخرى سجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه 19.59 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع، كما تداول سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.76 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، عند 19.59 جنيه للشراء، و19.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات

فيما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أوضح أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 18.64 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع،

فيما ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.69 جنيه للشراء، و19.79 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 22.73 جنيه للشراء، و32.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر الدولار داخل شبكة بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.60 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري عند 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.