بنـــوك

أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك الحكومية والخاصة

متوسط اليوور يسجل 17.08 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:02 م, الأحد, 13 مارس 22 4:02 م, الأحد, 13 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 13 مارس 2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو:

أسعار العملات في بنك مصر

وصلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 17.05 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  «أسطول» تقتنص إدارة محافظ مالية لصالح 4 صناديق تأمين خاصة بقيمة 500 مليون جنيه

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 15.27 جنيه للشراء، و15.53 جنيه للبيع، واليورو 17.88 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

نشرت شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.19 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

واستقرت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل شبكة فروع شركة مصر للصرافة 20.88 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 4:03 م, الأحد, 13 مارس 22

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 3:53 م, الأحد, 13 مارس 22

روسيا : الغرب جمد 300 مليار دولار من أموالنا وسندفع الديون بالروبل

منتصر محمود 3:39 م, الأحد, 13 مارس 22

البنك المركزي الروسي يتخذ قرارا مهما بشأن التداول في بورصة موسكو

محمد عبد السند 2:08 م, الأحد, 13 مارس 22

الأتربي: محافظ البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسجل 400 مليار جنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 1:15 م, الأحد, 13 مارس 22

«المركزي»: مد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي

فاطمة إمام 1:07 م, الأحد, 13 مارس 22