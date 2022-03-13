أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك الحكومية والخاصة

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 13 مارس 2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو:

أسعار العملات في بنك مصر

وصلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 17.05 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 15.27 جنيه للشراء، و15.53 جنيه للبيع، واليورو 17.88 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع. أسعار العملات

نشرت شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.19 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

واستقرت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل شبكة فروع شركة مصر للصرافة 20.88 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.