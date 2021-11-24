أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين أمام الجنيه

تستكمل أسعار العملات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 مسيرة التباين بين التراجع والاستقرار مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، في السوق المحلية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُجريه بوابة المال الإلكترونية بشكل يومي؛ خدمة لقرائها. وتشمل الأسعار اليورو والدولار والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

في نهاية التعاملات.. عرضت شبكة فروع بنك الإسكندرية سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما وصل سعر اليورو الأوروبي إلى مستوى 18.06 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، أما سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فسجل 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو عند 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

من ناحية آخرى بلغت أسعار شراء وبيع الدولار داخل بنك أبوظبي التجاري أمام الجنيه المصري مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، كما سجل سعر شراء اليورو أمام الجنيه 18.07 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، تداول سعر الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

في حين سجل سعر شراء وبيع صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، سجل سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما أظهر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات

أسعار العملات في بنك مصر

بينما يعرض بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما أنه يقدم مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 جنيعه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.