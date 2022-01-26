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أسعار العملات اليوم تنهي التداولات على استقرار في البنوك

وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني
فاطمة إمام 6:23 م, الأربعاء, 26 يناير 22 6:23 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بنهاية التعاملات واستقر الدولار والريال، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

ونشرت شاشات فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

بينما سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

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بقلم فاطمة إمام

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