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أسعار العملات اليوم تنهي التداولات على تباين

متوسط الدولار يسجل 15.65 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:12 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 4:12 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 5-9-2021، أمام نظيرها المحلي الجنيه، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كلًّا من الدولار والريال السعودي، واليورو، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي؛ وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، بينما استقر سعر صرف اليورو عند إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة جاء سعر صرف الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

في نهاية التعاملات استقر سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل أكبر البنوك التجارية في مصر بنك CIB، وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

ومن ناحية أخرى متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري عند 15.650 جنيه للشراء، و15.748 جنيه للبيع، وسجلت مستويات اليورو أمام الجنيه 18.595 جنيه للشراء، و18.715 جنيه للبيع، كما أظهرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.172 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

ومن ناحية اخرى سجلت سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.59 جنيه للشراء، و21.86 جنيه

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أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي تداول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وجاءت مستويات مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.57 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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